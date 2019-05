Ministr zahraničí Tomáš Petříček zamíří do Francie

Šéf české diplomacie má 5.května jednat se svým francouzským protějškem Jeanem-Yvesem Le Drianem o brexitu a reformě schengenského prostoru. Diplomaté by měli mluvit také o vztazích s Ruskem a západním Balkánem, situaci v Africe a jejích bezpečnostních aspektech. České ministerstvo zahraničí předpokládá, že by mohla dojít řeč i na vojenskou misi v Mali, do které vyslalo své vojáky i Česko a ve které má Francie silné zastoupení. Ve stejný den, kdy Petříček navštíví Francii, se zúčastní na druhé straně kanálu La Manche premiér Andrej Babiš oslav 75. výročí spojeneckého vylodění v Normandii. Zahraniční média už dříve informovala, že slavnostní připomínky jedné z klíčových událostí druhé světové války se v jihoanglickém přístavu Portsmouth zúčastní také americký prezident Donald Trump.