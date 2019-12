Ministr zahraničí poděkoval Francii za podporu disentu před rokem 1989

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) poděkoval v pátek svému francouzskému protějšku Jeanu-Yvesu Le Drianovi za roli jeho země při podpoře československého disentu před sametovou revolucí. Uvedl to na twitteru po jednání s Le Drianem. "Poděkoval jsem Jeanu-Yvesu Le Drianovi za roli, kterou Francie hrála v podpoře československého disentu. Oceňuji tuto mimořádnou historickou intuici, prozíravost a pomoc našemu opozičnímu hnutí. U příležitosti 30. výročí sametové revoluce je to znovu aktuální," napsal Petříček. Ministři jednali také o bilaterální česko-francouzské spolupráci nebo o transatlantických vztazích. Po schůzce se přesunuli do Karolina, kde oba vystoupí s projevy na konferenci Po roce 1989 - Naděje a iluze po revolucích. Francouzský ministr se na závěr své návštěvy ještě setká s někdejšími disidenty a studentskými vůdci sametové revoluce.

V prosinci 1988 tehdejší francouzský prezident François Mitterrand při návštěvě Československa kromě jednání s komunistickým prezidentem Gustavem Husákem uspořádal snídani, na kterou pozval skupinu disidentů a signatářů Charty 77. Mitterrandova návštěva přispěla i k prvnímu oficiálnímu povolení opoziční manifestace na Den lidských práv 10. prosince 1988 na Žižkově, kde vystoupil i pozdější revoluční vůdce a porevoluční prezident Václav Havel. O pár měsíců později se Mitterrand z Paříže zasazoval o Havlovo propuštění z vězení.