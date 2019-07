Ministr zahraničí Petříček je připraven podat demisi

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) je připraven podat demisi, napsal to ČTK. Nevidí v tuto chvíli mnoho možností, jak by mohla sociální demokracie pokračovat ve vládě. Reagoval tak na čtvrteční jednání předsedy ČSSD Jana Hamáčka a premiéra Andreje Babiše (ANO) na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem ohledně výměny ministra kultury. Výsledkem schůzky je zklamán. "Schůzka mohla odblokovat krizi vlády. Premiér a prezident ji ale ukončit odmítli. Panu premiérovi se nepodařilo přesvědčit pana prezidenta, aby postupoval podle ústavy," uvedl Petříček. O dalším postupu se ČSSD poradí na jednání předsednictva. Hamáček jej avizoval zhruba na 15. července. "Osobně v tuto chvíli nevidím mnoho možností, jak by mohla ČSSD ve vládě pokračovat, zejména ve chvíli, kdy se porušuje ústava. Já jsem demisi připraven podat," dodal Petříček.

Sociální demokracie chce, aby Staňka nahradil v čele resortu kultury místopředseda strany Michal Šmarda. Staněk podal v polovině května demisi, Zeman ji však odmítl přijmout. Prezident dosud nevyhověl ani návrhu na Staňkovo odvolání, který mu na konci května poslal předseda vlády. Ani po čtvrtečním jednání se situace s výměnou ministra neposunula, Zeman počítá se schůzkou s Hamáčkem a Staňkem 12. července. Hamáček se poté chystá svolat předsednictvo ČSSD, o svém návrhu dalšího postupu má jasno.