Ministr: Výdaje na zdravotní péči vzrostou o 8 až 12 procent

Platby do jednotlivých oblastí zdravotní péče se příští rok podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) meziročně zvýší o 8 až 12 procent. Výraznější nárůst platů čeká sestry poskytující domácí péči, a to zhruba 41 procent. Ministr to řekl poslancům při informování o situaci ve zdravotnictví, které má dostat v příštím roce rekordních 350 miliard korun. Úhradová vyhláška počítala podle ministra původně s navýšením plateb o 24 miliard korun. Po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s poskytovateli péče i s KSČM přibylo dalších 4,9 miliardy korun. "Ještě nad rámec těch 29 miliard půjde šest miliard korun, které budou obsaženy v rámci zdravotně pojistných plánů všech zdravotních pojišťoven," řekl Vojtěch. Tyto peníze budou určeny na podporu regionálních nemocnic, primární péče, zajištění dostupnosti kvalitní péče, dodal.

Odbory původně požadovaly, aby se z rezerv zdravotních pojišťoven využilo příští rok až 25 miliard korun. Ministr to odmítal s tím, že rezervy budou potřeba při zhoršení ekonomiky. Nejvíce si podle ministra polepší sestry v domácí péči, které byly v posledních letech opomíjeny. Měsíčně sestra v domácí péči bude mít mzdu vyšší o 10.000 korun v rámci superhrubé mzdy, uvedl Vojtěch. Dodal, že to snad bude dostatečně motivační a stabilizační.