Ministr Vojtěch v H. Brodě: některé důvody odvolání nebyly přesné

Některé důvody odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod stavěl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na nepřesných informacích. Zásadní pro něho ale zůstává to, že bývalý ředitel Jaromír Mašek nesouhlasí s reformou psychiatrické péče, na které se většina odborné společnosti shodla. Novinářům to ministr řekl po jednání s vedením nemocnice. K jednání ho primáři a další pracovníci vyzvali po té, co k 16. únoru ředitele odvolal. Prohlášení očišťující jméno bývalého ředitele, který v havlíčkobrodské psychiatrii dál zůstává jako lékař, vedení nemocnice požadovalo, jinak hrozilo stávkovou pohotovostí.

Za nepřesné označil ministr informace o fungování Centra duševního zdraví, které vzniklo v Havlíčkově Brodě v rámci reformy před třemi lety, nebo údajné porušování dohod při nepřijímání dětských pacientů. Dál se mu ale nelíbí přístup nemocnice k soudy nařízeným ochranným léčbám. Nemocnice pacienty někdy nepřijímá, nebo má na jejich příjem dlouhý pořadník. Odvolaný ředitel uvedl, že nařizování ochranné léčby lidem, kteří pod vlivem návykových látek spáchali trestný čin, by v trestním zákoníku nemělo být. Léčba, o kterou lidé nestojí, podle něho nemá smysl. Havlíčkobrodská nemocnice najednou přijímá jen pět takových pacientů, víc by chod oddělení rozvrátilo. Pořadníky má plné do roku 2025.

Na ministra Vojtěcha v areálu čekaly stovky lidí s transparenty na podporu odvolaného ředitele. Už dřív se za něj postavili někteří regionální politici nebo europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který Maškovo odvolání označil za nevěrohodně zdůvodněné. Podporuje ho také petice, kterou už podepsalo takřka 3500 lidí.