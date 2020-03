Ministr Vojtěch podporuje prodloužení nouzového stavu o 30 dnů

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podporuje vzhledem k situaci prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů. Řekl to v České televizi (ČT). Nynější nouzový stav platí do 11. dubna. Jeho prodloužení by musela na návrh vlády schválit Sněmovna. Pro delší nouzový stav se již vyslovil premiér Andrej Babiš (ANO). Nouzový stav podle Vojtěcha umožní rychlejší nakupování ochranných pomůcek, protože jinak by se úřady musely řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek a pořizování tohoto materiálu by proto trvalo déle. Poznamenal, že v současné situaci se objednávky musí uzavírat v řádu minut. Stav navíc zhoršil vývoj v USA, které se staly novým centrem nákazy. V ČR je podle Vojtěcha v současné době asi 200 až 250 hospitalizovaných lidí s nemocí způsobenou koronavirem, ve vážném stavu je asi 40 až 50 pacientů.