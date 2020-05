Ministr Vojtěch chce regulovat maximální cenu testu na covid-19, nově by měl stát nejvýš 1674 korun

Ministerstvo zdravotnictví začne od pátku regulovat maximální cenu testu na covid-19 pro samoplátce a správní úřady. Informoval o tom šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj test bude stát maximálně 1674 korun. Doteď se prodával za 2 až 3 tisíce. Vojtěch tak chce srovnat velké cenové rozdíly na trhu. Test v současné době potřebují například takzvaní pendleři, kteří jezdí za prací do zahraničí. A podle epidemiologů by měl být negativní test jednou z podmínek letních cest za hranice. Bez něj by lidé po dovolené museli do čtrnáctidenní karantény, kterou by jim stát nehradil.

CK: Cena testu na covid-19 je nepřijatelná

Cena testu na onemocnění covid-19, jak její maximální výši stanovilo ministerstvo zdravotnictví, je podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže nepřijatelná. Ministerstvo by podle něj mělo poctivě zveřejnit náklady. Papež to v reakci na informaci ministra Adama Vojtěcha (za ANO), "Podle našich informací je nákladová cena 350 korun," řekl Papež. Podle něj by proto cena pro spotřebitele neměla přesáhnout 500 korun. Pokud stát test stanoví jako povinnost pro cestování, měl by se také postarat o to, aby byla cena akceptovatelná, uvedl.

V současné době má povolení testovat téměř stovka laboratoří. Vedle nemocnic, zdravotních ústavů nebo akademických pracovišť jsou mezi nimi i desítky soukromých laboratoří. Na začátku května ministerstvo uvedlo, že kapacita je nyní asi 13.000 testů denně.