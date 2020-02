Ministr: V Česku je kvůli podezření 307 lidí v domácí karanténě

V domácí karanténě, kterou nařídily krajské hygienické stanice kvůli obavám z nového typu koronaviru, je k dnešnímu dni 307 lidí. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) pobývali v rizikových oblastech severní Itálie, ale jsou bez příznaků nemoci. Pokud by se u nich objevila horečka nad 38 stupňů Celsia, dušnost nebo kašel, byli by testováni. Podle ministra je třeba mluvit nejen o nakažených, ale i uzdravených. Vážnější průběh mají senioři a chronicky nemocní. Rozhodně podle ministra není na místě zavírat školy nebo vyhlašovat prázdniny.

Do Prahy se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vrátí o víkendu zhruba 20.000 lidí, kterým skončí jarní prázdniny. Větší pozornost by měli svému zdravotnímu stavu věnovat ti, kteří přijedou z regionů Lombardie, Veneto, Piemont a Emilia Romagna. "Ne všechna lyžařská střediska jsou v postižených lokalitách," dodal ministr. Většina Čechů míří do regionu Trentino. Pokud se lidé vrátí z oblasti, ale nemají příznaky, rozhodne krajská hygienická stanice preventivně o jejich dvoutýdenní karanténě.

Kvůli koronaviru je třeba zvážit pořádání Světového poháru v biatlonu plánovaného na druhou polovinu příštího týdne v Novém Městě na Moravě. Andrej Babiš věc průběžně konzultuje s hejtmanem Vysočiny Běhounkem (ČSSD). Čas na rozhodnutí je podle Babiše do středečního dopoledne. Představitelé státu se budou situací kolem koronaviru zabývat na jednání bezpečnostní rady. Pořádání Světového poháru v biatlonu stojí podle Babiše 60 milionů korun a prodány byly vstupenky za 22 milionů.