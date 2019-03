Ministr Toman se ve středu setká s eurokomisařem kvůli polskému masu

Ministr zemědělství Miroslav Toman se ve středu setká v Bruselu s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem. Měli by jednat o požadavcích Evropské komise na ukončení mimořádných kontrol polského hovězího masa. Od minulého čtvrtka jej musí firmy nechat zkontrolovat na salmonelu před uvedením na trh. Toman o cestě do Bruselu řekl ČTK na sjezdu sociální demokracie v Hradci Králové. Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil kvůli tomuto tématu dnes komisi interpeloval.

Právě eurokomisař Andriukaitis o ukončení opatření požádal, podle komise měla skončit tento týden. Česko požadavek zamítlo, v příštím týdnu by tak měly jednat členské státy EU o nařízení konce opatření. Pokud by je následně stát neukončil, mohly by následovat sankce. Zesílené kontroly Státní veterinární správy (SVS) nejsou podle Tomana zamířené jenom na Polsko, ale celkově na dovážené potraviny.