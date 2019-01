Ministr Ťok a zástupci Prahy se shodli na výkupu pozemků pro dostavbu okruhu

Praha pomůže státu s výkupem pozemků kolem plánovaných částí Pražského okruhu. V pondělí se na tom dohodli ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a zástupci hlavního města. Spolupráce se týká úseku číslo 511 u Běchovic, který má propojit dálnice D1 a D11. Pražský okruh je součástí dálniční sítě, a proto jej staví stát, respektive Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Stát se nicméně dohodl s městem ohledně spolupráce na odkupech pozemků. Dohoda je taková, že ŘSD vykoupí pozemky přímo pod plánovanou komunikací a magistrát ty okolo, kde mají vzniknout pásy zeleně, které zmírní hluk pro okolní obyvatele. Výkup by měl začít ještě před získáním územního rozhodnutí. Návrh musí ještě schválit rada a zastupitelstvo. Více než dvanáctikilometrový úsek 511 by měl být hotový do roku 2025.