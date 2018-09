Ministr: Sucho způsobilo zemědělcům škody za 11 až 12 miliard Kč

Letošní sucho způsobilo českým zemědělcům škody za 11 až 12 miliard korun. Odškodnění, které stát zemědělcům vyplatí, by se mělo pohybovat mezi dvěma až třemi miliardami korun. Novinářům to v sobotu ve Zlíně řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Na sčítání škod podle něj ministerstvo nadále pracuje, a to ve spolupráci s vědeckým týmem InterSucho. Sucho se podle ministra zřejmě projeví v nárůstu cen potravin. "Zásadní vliv na ceny potravin mají řetězce a je otázka, jak toho využijí nebo až zneužijí. Je třeba říci, že Česká republika není ta, která určuje ceny vepřového masa, obilovin, to je otázka burzy," řekl Toman.