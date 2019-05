Ministr Staněk slíbil rychlé vypsání výběrových řízení

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) na jednání sněmovního podvýboru pro kulturu nově vytkl Národní galerii Praha (NGP) například externí právní smlouvy za zhruba 6,3 milionu korun. Podvýbor přijal usnesení, kterým vyjadřuje pochybnost o adekvátnosti a důvodnosti postupu ministra a žádá Staňka o transparentní obsazení pozic ředitelů. Po jednání se setkal na ministerstvu kultury se zástupci petice, jež vyjadřuje nesouhlas s odvoláním ředitelů NGP Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa a kterou podepsalo necelých 500 lidí. Staněk jim přislíbil, že do konce května zřídí odbornou radu a do konce června bude vypsáno výběrové řízení na nové ředitele. V druhé polovině letošního roku by podle něj mohly instituce mít nové vedení. Autoři druhé petice, jíž podepsalo na 6000 lidí, chtějí okamžité odvolání Staňka.

Odvolaný ředitel Národní galerie Praha (NGP) Jiří Fajt je odborník s velkým mezinárodním renomé, pokud ale panují pochybnosti o hospodaření NGP, je třeba je prošetřit. Na tiskové konferenci před zahájením schůze Sněmovny to řekl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Stejně jako šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek kritizoval výběr Fajtova dočasného nástupce Ivana Morávka. Ten byl v minulosti generálním ředitelem firmy Penam Slovakia z holdingu Agrofert, který v minulosti vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda ODS Petr Fiala považuje situaci za velmi vážnou i proto, že se proti ministru kultury Antonínu Staňkovi (ČSSD) postavila velká část kulturní veřejnosti.