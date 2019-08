Ministr školství Plaga je proti zavedení povinné maturity z matematiky

Povinná maturita z matematiky by se mohla odložit. Zvažuje to ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Podle něj je neúspěšnost studentů u zkoušky z matematiky způsobená systémovou chybou. Plaga si myslí, že studenti se sice dokážou naučit vzorce a poučky, ale neumí pak v každodenním životě aplikovat logické myšlení, které matematika rozvíjí. Ministr chce proto nejdřív výuku zlepšit, aby ji studenti chápali. Změna systému výuky podle Plagy potrvá nejméně osm let. S ministrovými plány ale nesouhlasí třeba Svaz průmyslu a dopravy. Podle něj je to zklamání a ministerstvo školství do této doby prý nic pro zlepšení kvality výuky neudělalo. Od plánu zavést povinnou maturitu z matematiky ale ministerstvo zatím neupouští.

Podle současného školského zákona se počítá se zavedením zkoušky na jaře 2021 u gymnazistů a studentů lyceí - ostatní středoškoláky by měla čekat o rok později.