Ministr: Šestý pozitivní test na koronavirus musí potvrdit referenční laboratoř

Žena z Prahy, která má pozitivní test na nákazu novým typem koronaviru, se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nechala testovat v soukromé laboratoři. Výsledek jejích testů proto musí potvrdit Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu (SZÚ), uvedl na twitteru. Ministr také uvedl, že žena neinformovala hygieniky. Podle informací ČTK, které potvrdil i ředitel Základní školy Antonína Čermáka v Praze 6 Petr Karvánek, žena ale na linku SZÚ volala. Nebyla tam ale testována, protože nebyla v italských regionech, které jsou považovány za rizikové.

"Žena je nyní v karanténě v Nemocnici Na Bulovce, zbytek rodiny v domácí karanténě," uvedl ministr. V médiích se objevily informace, že vyhledat soukromou laboratoř poradil ženě praktický lékař. "Algoritmy, jak mají postupovat, jsou jasně dané, a všichni je mají. Musíme prověřit, co to bylo za lékaře a jakou informaci jí dal," řekl novinářům po jednání Bezpečnostní rady státu. Děti ženy s pozitivním testem chodily po návratu z Itálie dva dny do školy. "Ta maminka mi zavolala ráno v půl sedmé, kdy mi potvrdila skutečnost, že se nechala vyšetřit v soukromé laboratoři," řekl ČTK a České televizi ředitel školy Petr Karvánek. Rodina byla minulý týden o jarních prázdninách v Itálii, ale v oblasti, která není hlášená jako riziková. V domácí karanténě jsou tak spolužáci dětí z 1. a 3. třídy, ostatní děti se běžně učily.