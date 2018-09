Ministr se s odbory nedohodl na růstu platů zdravotníků

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se s lékařskými a zdravotnickými odbory nedohodl na výši růstu platů zdravotníků. Nabízel jim sedm procent do tarifních platů zaměstnanců v příspěvkových organizacích ministerstva. Odbory chtěly deset procent pro všechny, jak jim slíbila předchozí vláda. "My nemáme přímý vliv na odměňování v jiných nemocnicích než ministerstvem přímo řízených a některých krajských," řekl novinářům ministr. Odmítá navíc plošné odměňování, ředitelé nemocnic si podle něj mají sami rozhodnout, komu a kolik přidají. Peníze na to příští rok podle něj mít budou, do nemocnic půjde o 20 miliard korun víc než letos. Je to výsledek dohody všech segmentů zdravotnictví.

Odbory ale ředitelům nevěří, že se peníze navíc dostanou k zaměstnancům. "Plošný nárůst platů měl pro nemocnice sloužit jako stabilizační prvek, protože většina zaměstnanců v nemocnicích je extrémně přetěžovaná," řekla novinářům předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. "Plošně ve všech českých nemocnicích je porušovaný zákoník práce i další předpisy, například o manipulaci s těžkými břemeny," dodala Žitníková. Na některých odděleních podle ní sestra sama zvedá těžké pacienty. Odbory proto pošlou podání na inspektoráty práce, aby zkontrolovaly počty přesčasových hodin.