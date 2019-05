Ministr: Rozvoj mongolské ekonomiky nabízí možnosti českým firmám

Mongolská ekonomika se v poslední době rozvíjí velmi dobře, což nabízí další možnosti pro vstup českých podnikatelů a investorů do této země. Mongolsko jim tyto možnosti oboustranně výhodné spolupráce a podnikání nabízí. V Praze to řekl mongolský ministr zahraničí Damdin Cogtbátar po jednání se svým českým protějškem Tomášem Petříčkem. Podle Petříčka má Česko o posilování ekonomické spolupráce zájem a mohlo by spolupracovat například v energetice nebo geologii.

Podepsány byly čtyři dohody. Jde o dohodu o readmisi, dohodu o sociálním zabezpečení, ujednání o kulturní spolupráci a smlouvu o spolupráci ve vědě a kultuře. Tyto dohody se podle Petříčka vyjednávaly několik let, a proto ocenil, že se je podařilo uzavřít. Readmisní dohoda především řeší předávání občanů jednoho státu, kteří neoprávněně vstoupili nebo neoprávněně pobývají na území státu druhého, do země jejich původu. Cogtbátar připomněl, že v příštím roce to bude 70 let, co spolu obě země navázaly diplomatické styky. Podotkl také, že v Česku je nyní asi 9000 mongolských občanů, kteří zde žijí a pracují. Mimo jiné poděkoval za projekty související s návratem koní Převalského do volné přírody v Mongolsku, které organizuje pražská zoo.