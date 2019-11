Ministr: Reklama na alkohol by neměla zobrazovat živé bytosti

Reklama na alkohol by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) neměla zobrazovat živé bytosti. Zákon o regulaci reklamy resort připravuje, omezit ji chce i časově. Řekl to na odborné konferenci Alkohol a tabák 2019. Česko patří k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu na obyvatele na světě. Rizikově pije podle odborníků alkohol více než 1,5 milionu Čechů, kolem 600.000 každý den. "Reklama by neměla vzbuzovat dojem, že alkohol je 'dobrý kamarád', což se stále ještě děje," uvedl ministr. Zvažuje také podání podnětů k orgánům, které reklamu regulují.

Sněmovna v červenci schválila zvýšení daně na tvrdý alkohol, tabák a hazard. Na klasické víno je spotřební daň nulová, u piva se liší podle velikosti pivovaru, je ale nižší než u tvrdého alkoholu. Roční spotřeba čistého lihu je v Česku více než 11 litrů na osobu. Podle Českého statistického úřadu poklesla spotřeba mezi roky 2008 a 2017 o skoro šest procent. Výrobci s omezováním reklamy na alkohol nesouhlasí. Poukazují také na to, že výsledky studií o spotřebě alkoholu jsou rozporuplné. Například Český svaz pivovarů a sladoven uvedl, že omezování reklamy považuje za neúčinné až kontraproduktivní opatření.