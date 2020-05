Ministr: Prymula kvůli svým výrokům nemůže být dál náměstkem

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) si nedokáže představit setrvání Romana Prymuly na postu náměstka pro zdravotní péči. Řekl to České televizi. Vadí mu jeho výroky do médií a že s ním tyto věci neřeší osobně. Prymula oznámil, že chce odejít z ministerstva na konci května. Odchod zvažoval už v březnu, aby zůstal ho předsvědčil premiér Andrej Babiš (ANO). S ním a ne s ministrem teď jedná o dalším angažmá. Prymula médiím řekl, že se na ministerstvu bojí jeho popularity. To ministr v úterý odmítl s tím, že bezpečnostní prověrku po všech svých náměstcích požaduje od loňského dubna. Jen Prymula ji zatím nezískal. "Po těch výrocích, které jsem slyšel, kdy ani se mnou o tom nemluvil osobně, si jeho setrvání neumím úplně představit," řekl ministr ČT. Bude rád, pokud Prymula jako epidemiolog a vakcinolog bude dál s ministerstvem spolupracovat v expertní pozici.