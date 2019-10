Ministr Plaga a školské odbory se zatím nedohodli na růstu platů učitelů

Ministr školství Robert Plaga (ANO) a školské odbory se zatím nedohodli na růstu platů učitelů pro příští rok. Odboráři dál počítají s případným vyhlášením jednodenní stávky ve školách. Premiér Andrej Babiš (ANO) vedení odborů přislíbil, že se s ním kvůli platům ještě sejde. Plaga, Babiš a odborový předák František Dobšík to řekli na konferenci Školství 2020.

Vláda v návrhu státního rozpočtu počítá s růstem sumy na platy učitelů o deset procent. Školské odbory žádají navýšení základu výdělku o deset procent a zbytek do odměn. Požadavek podporují i unie a svazy zaměstnavatelů. Plaga plánuje přidat do základu všem učitelům stejně 2700 korun, na odměny by se rozdělilo zbývajících v průměru asi 900 korun. Ministr také uvedl, že pro rok 2021 vláda počítá s navýšením učitelských tarifů o osm procent. Podle Plagy by měla vláda o nařízení o růstu platů rozhodnout do konce října.