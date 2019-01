Ministr Petříček: Po odmítnutí brexitové dohody je na tahu Británie

Velká Británie musí po odmítnutí brexitové dohody v britském parlamentu říct, co dál, napsal na twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle něj se odchod Spojeného království z Evropské unie zadrhává, Česká republika je ale připravena na všechny možné scénáře. To potvrdil i místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Odmítnutí brexitové dohody se podle něj dalo čekat. Prioritou jsou čeští občané ve Velké Británii a co nejlepší vztahy s touto zemí. Zmínil své plánované čtvrteční jednání se zástupci parlamentních stran o tom, jak včas přijmout zákon, který by řešil postavení britských občanů v ČR.

Britští poslanci odmítli dohodu o vystoupení země z EU, kterou se sedmadvacítkou dojednala premiérka Theresa Mayová. Konzervativní předsedkyně vlády teď musí přijít do pondělí 21. ledna s návrhem na další postup. Ve středu večer budou navíc britští poslanci hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. "Je mi líto, že nejstarší demokracie světa se rozdělila na tři nesmiřitelné tábory. Odchod Velké Británie z unie se zadrhává, ale určitě se nám podaří najít řešení," napsal Petříček. Osobně by chtěl, aby Spojené království zůstalo členem EU, ale dohoda o brexitu byla nejméně špatným řešením, uvedl.

Před takzvaným tvrdým brexitem varuje Hospodářská komora, firmy podle ní nebudou mít dost času na přípravu definitivního scénáře britského vystoupení z unie. Obavy z tvrdého brexitu vyjádřili představitelé některých sněmovních stran.