Ministr Petříček plánuje na podzim obnovit zahraniční cesty s podnikateli na pomoc exportu

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce na podzim obnovit zahraniční cesty s podnikatelskými delegacemi na pomoc českému exportu. Pokud to dovolí situace kolem pandemie nemoci covid-19, chtěl by uskutečnit původně plánované cesty do Afriky, Latinské Ameriky či na Blízký východ. Uvedl to na internetovém semináři pro exportéry. Cesty do všech regionů ministr na letošek plánoval, zasáhla do nich ale pandemie koronaviru, která do velké míry znemožnila cestování po světě. Petříček nyní řekl, že kvůli exportnímu zaměření české ekonomiky je potřeba českým firmám na zahraničních trzích pomáhat, a i proto usiluje o uskutečnění podnikatelských misí.