Ministr Petříček: Odklad brexitu je v českém zájmu

Česko je připraveno důkladně zvážit žádost Británie o odklad odchodu z Evropské unie. Po jednání se svým britským protějškem Jeremym Huntem to novinářům řekl český ministr zahraničí Tomáš Petříček. V zájmu Prahy podle něj je vytvořit prostor pro možné schválení brexitové dohody britským parlamentem, o něž usiluje premiérka Theresa Mayová. Británie oficiálně požádala ostatní členské země EU o prodloužení brexitové lhůty do konce června.

Česko na Evropské radě podpoří britskou žádost o odklad odchodu z EU. Na jednání sněmovního výboru pro evropské záležitosti to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, že by některý členský stát EU zablokoval summit a že by kvůli tomu nastal brexit bez dohody. Podotkl také, že z českého pohledu by bylo nejlepší, kdyby Británie změnila názor a unii nakonec neopustila. Babiš zdůraznil, že Británie je pro Česko důležitý partner z hlediska obchodu, z hlediska Čechů, kteří v Británii žijí, i z hlediska spolupráce v unii.