Ministr Petříček nevidí důvod, aby ČR odešla z Afghánistánu

Vojáci v Afghánistánu chrání českou i evropskou bezpečnost a není důvod k tomu, aby se Česko z alianční mise stáhlo. České televizi to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Vyjádřil lítost nad smrtí rotného Tomáše Procházky, který v Afghánistánu padl v pondělí. Odmítl ale slova svého stranického kolegy a předsedy zahraničního výboru Sněmovny Lubomíra Zaorálka, že by Česko mělo z Afghánistánu odejít. "V tuto chvíli nevidím důvod, proč bychom neměli i nadále dostát našim spojeneckým závazkům," řekl. Pokud by se alianční vojáci z Afghánistánu stáhli, znamenalo by to podle něj chaos, nárůst migrace, zvýšení teroristické hrozby a větší šíření opia a heroinu. Bezpečnostní situace v Afghánistánu podle ministra nyní není dobrá a alianční země musí jednat o tom, jak na to reagovat.

Poslanci vyjadřují soustrast rodině rotného Procházky, který padl v pondělí v Afghánistánu. Sněmovní výbor pro obranu chystá kvůli aktuálnímu dění na středeční ráno jednání, na které dorazí i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata, sdělila ČTK předsedkyně výboru Jana Černochová (ODS). Strany polemizovaly o smyslu mise, SPD chce kvůli tomu svolat mimořádnou schůzi Sněmovny. Podle bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by měly ČR i NATO zvažovat odchod z Afghánistánu, za řešení to považuje i KSČM. Další strany se vyjadřovaly opačně. Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek vojákům vzkázal, že jim země děkuje za službu. "Jsme na ně hrdí a stojíme při nich," řekl.

Tělo Tomáše Procházky bude přepraveno zpět do Česka ve středu večer, řekli novinářům ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata. Dva zranění vojáci jsou mimo ohrožení života. Zaútočil na ně afghánský voják. Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty necílil primárně na české vojáky, ale na příslušníky koaličních sil. Útočník na české vojáky v Afghánistánu nebyl z jednotky, kterou Češi cvičí.