Ministr Petříček navštíví v rámci české národní poutě Vatikán

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v rámci české národní poutě do Říma navštíví 10. a 11. listopadu Vatikán a setká se s diplomatickými představiteli katolické církve. Program jeho návštěvy v pondělí projedná vláda. Společně s Petříčkem navštíví Vatikán také delegace senátorů. Národní pouť do Říma se koná u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České. Ministr Petříček se 11. listopadu zúčastní úvodní pobožnosti v bazilice svatého Klimenta s procesím k hrobu svatého Cyrila. Český ministr po návštěvě Vatikánu bude pokračovat na další zahraniční cestu do Keni a Etiopie. Návštěva obou afrických zemí potrvá do 14. listopadu.