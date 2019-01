Ministr Petříček na východě Ukrajiny navštívil frontový přístav Mariupol

Přístavní a zároveň frontové východoukrajinské město Mariupol navštívil český ministr zahraničí Tomáš Petříček během posledního dne své návštěvy na Ukrajině. V doprovodu ukrajinského partnera Pavla Klimkina obhlédl kontrolní stanoviště u frontové linie mezi vládními vojsky a proruskými separatisty, vzdálené asi 25 kilometrů od ukrajinského přístavu Mauriopol u Azovského moře a 45 kilometrů od hranic s Ruskem. Přes kontrolní stanoviště přechází podle hlídkujících vojáků až 5000 civilistů denně, jde například o penzisty z povstalci ovládaných území, kteří si na ukrajinské straně vyzvedávají důchody, o cestující za příbuznými nebo o pracující dojíždějící do mariupolských podniků. "Linie dotyku je něco, co člověk z kanceláře asi nemůže pochopit," řekl Petříček novinářům. "Trpí tu nejvíce obyčejní lidé," upozornil a v této souvislosti přislíbil, že Česká republika by mohla rozšířit svou pomoc určenou dětem postižených konfliktem.

Během návštěvy Mariupolu, na kterou ukrajinská strana pozvala i šéfa dánské diplomacie Anderse Samuelsena, Petříček v souvislosti se situací na východě Ukrajiny apeloval na Rusko, aby začalo plnit své závazky z minských dohod o urovnání konfliktu mezi vládními vojsky a proruskými separatisty, který si od jara 2014 vyžádal přes 10.000 mrtvých. Cesta "dokládá jasnou podporu České republiky ukrajinskému lidu v jeho boji za nezávislost, suverenitu a územní celistvost," napsal český ministr na twitteru.