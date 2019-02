Ministr Petříček jednal s Trumpovým bezpečnostním poradcem Boltonem

Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro otázky národní bezpečnosti John Bolton poděkoval české armádě za pomoc v Afghánské válce. Na schůzce s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem z ČSSD také vyjádřil soustrast rodinám českých vojáků, kteří v Afghánistánu padli. Šéf české diplomacie Boltona ujistil o tom, že Češi v zemi zůstanou po boku amerických vojáků. Podle Petříčka obě strany vyjádřily zájem i na větší výměně zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi podobně smýšlejícími státy. Američané na schůzce ocenili i přístup české vlády k technologiím firmy Huawei, podle Boltona je postoj Prahy inspirativní. Ministr jednal s Boltonem rovněž o spolupráci ve vědě a výzkumu a varoval před negativními dopady, které by mělo zvažované zavedení amerických cel na evropskou automobilovou produkci. Politici se věnovali i Sýrii a Bolton ocenil, že česká diplomacie v této zemi hájí i práva amerických občanů. Petříček bezpečnostnímu poradci Bílého domu představil český plán zvyšování výdajů na obranu, ke kterému se Praha zavázala v rámci NATO. Česko by mělo do roku 2021 zvýšit výdaje na 1,4 procenta HDP, v roce 2024 by měly dosáhnout aliancí požadovaných dvou procent.