Ministr Petříček: Čínské vyjádření ke schůzce s Babišem bylo nešťastné

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) sdělil čínskému velvyslanci Čang Ťien-minovi, že zveřejňování obsahu neformálních jednání není šťastné. Reagoval tak na čínské vyjádření k předvánoční schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ohledně varování před technologiemi a výrobky firem Huawei a ZTE. Petříček věří, že se podobná "nedorozumění" nebudou opakovat, věc považuje za uzavřenou. Doporučil také čínskému velvyslanci, aby ambasáda stáhla ze svých facebookových stránek příspěvek, ve kterém komentovala obsah prosincové schůzky Čanga s Babišem (ANO).

S čínským velvyslancem se setkal rovněž předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Podle Kubery Čang na jejich schůzce označil své vyjádření za chybu, podle něj ale chyboval i Babiš, když věc komentoval. Premiér dnes jakékoli pochybení odmítl. "Nechápu, jakou chybu bych udělal. Není ve zvyku, že by velvyslanec komunikoval schůzky s členy vlády, to se nikdy nestalo. Pokud vím, tak to na schůzce s předsedou Senátu uznal," řekl novinářům. Ambasador na otázky médií odpovídat nechtěl, zdůvodnil to nedostatkem času.

Andrej Babiš se s čínským velvyslancem sešel před Vánoci. Čínská ambasáda poté v prohlášení uvedla, že varování před čínskými technologiemi se "nezakládá na skutečnosti" a že "čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb". Premiér označil prohlášení čínského velvyslance o obsahu jejich schůzky za lež, česká vláda podle něj žádnou chybu neudělala. Kauzu vyvolalo varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle něhož používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Huawei to odmítla a vyzvala k předložení důkazů.