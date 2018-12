Ministr Petříček chce na Ukrajině mluvit o zákoně o banderovcích

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce v příštím roce při své plánované návštěvě Ukrajiny se svými protějšky mluvit o ukrajinském zákoně, který rozšiřuje řady válečných veteránů o někdejší příslušníky Ukrajinské povstalecké armády (UPA), ozbrojené složky Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) Stepana Bandery, lidově zvané banderovci. Petříček to uvedl na twitteru. Příslušníci UPA měli na svědomí také vyvražďování volyňských Čechů. Ukrajina se bude muset vypořádat s bolavými místy své historie, napsal Petříček. Uvedl také, že chce věc řešit osobně, ne něco vzkazovat přes média. Ministerstvo zahraničí ve vyjádření pro deník Právo uvedlo, že hodnotit nebo zkoumat historii je záležitostí historiků, nikoliv diplomatů.

Zákon, který rozšiřuje řady ukrajinských válečných veteránů o někdejší banderovce, nedávno podepsal ukrajinský prezident Petro Porošenko. Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy následně uvedl, že by nebyl proti, aby se proti tomu Česko oficiálně ozvalo. Banderovce pokládá za válečné zločince, řekl také. Bandera za druhé světové války jako vůdce ukrajinských nacionalistů vyhlásil samostatný ukrajinský stát a spoléhal na podporu německého wehrmachtu. Byl ale zatčen gestapem a vězněn v koncentračních táborech. UPA mezitím na některých místech spolupracovala s Němci, jinde s nimi bojovala. Po obratu ve válce se hlavním soupeřem UPA stala Rudá armáda a sovětská tajná služba NKVD. Bandera i za přispění Němců řídil z Berlína akce UPA, která bojovala se sovětským režimem v některých oblastech až do počátku 50. let. V říjnu 1959 Banderu v Mnichově zavraždil kyanidem sovětský agent.