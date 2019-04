Ministr odvolal ředitele Národní galerie a Muzea umění Olomouc

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) odvolal ředitele Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa po kontrolách v jimi vedených institucích. Na Fajta podal dvě trestní oznámení, třetí se připravuje, na koho bude podáno, ministr novinářům odmítl říci. Vedením NGP pověřil Ivana Morávka. V obou případech Staněk ředitele odvolal na základě právního rozboru aktuálního výsledku kontrol, které se v obou institucích uskutečnily. "Oba ředitelé na základě výsledků šetření ztratili mou důvěru v to, že jsou schopni hospodárně a s odpovědností dobrého hospodáře vést tak významné instituce s tak obrovským rozpočtem. Už loni ministerstvo kultury muselo dofinancovávat hospodaření NGP více než 15 miliony korun, podobně by to vypadalo, jak se ukazuje v letošním roce," řekl Staněk.

Trestní oznámení na Fajta Staněk podal kvůli autorské smlouvě na 1,2 milionu korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným Národní galerií. Podle Staňka jde o autorskou smlouvu, která nemusí být zveřejněna v registru smluv. Fajt považuje své odvolání za politický krok, důvody uváděné ministrem jsou podle něj zástupné. Uzavírat autorské smlouvy mu zákon umožňuje, řekl.