Ministr: Nulová sazba mýtného se silnic první třídy týkat nebude. Kraje nesouhlasí

Nulová sazba mýta na silnicích první třídy zřejmě nebude. Její zavedení by podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka za hnutí ANO zpochybnilo samotný mýtný tendr. O bezplatné mýto pro vybrané silnice první třídy žádaly kraje letos v dubnu. Obávají se totiž, že kvůli zpoplatnění těchto úseků by řidiči kamionů volili menší, krajské silnice, a zajížděli by i do obcí. Bývalý ministr dopravy Dan Ťok loni v říjnu podepsal se zástupci krajů memorandum, ve kterém jim zavedení bezplatného mýta na silnicích první třídy povolil. Ministr Kremlík teď chce krajům navrhnout jinou kompenzaci.

Podle předsedkyně Asociace krajů Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) jde o porušení dohody. Kraje pak budou žádat, aby jim stát poskytl peníze na opravy silnic, po kterých budou kamiony objíždět zpoplatněné úseky.

Mýtný systém má od příštího roku fungovat na 870 kilometrech silnic první třídy a kraje proti tomu dlouhodobě protestovaly.