Ministr: Nekontrolované šíření covid-19 se v ČR podařilo zastavit

V ČR se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) podařilo zastavit nekontrolované šíření nemoci covid-19 a země se může začít připravovat na návrat k běžnému životu. Na konci měsíce dubna odhaduje 10.600 pacientů, před týdnem se hovořilo o zhruba 14.200 nemocných. Novinářům to řekl na tiskové konferenci. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška se daří chránit seniory, mezi nakaženými je jich 24 procent a podíl výrazně neroste. "ČR zatím zabránila tomu nejhoršímu a na datech je to vidět," řekl ministr. Nejsme tedy v situaci jako Španělsko, Itálie, USA nebo Velká Británie. Kapacity nemocnic jsou podle něj více než dostatečné. Předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý minulý týden řekl, že problémy by mohly nastat na hranici kolem 45.000 nakažených.

"Já jsem rád, že ta čísla jsou, jaká jsou. A věřím, doufám, že víkend ten trend potvrdí," uvedl Hamáček. Ze zkušeností ze zahraničí je však podle něj zřejmé, že virus může překvapit. Zůstává proto "v této oblasti spíše skeptikem". Reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších lidí, kteří se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, se podle Vojtěcha blíží k hodnotě jedna.

V Česku se přes Velikonoce nebudou zpřísňovat bezpečnostní opatření, současná jsou dostačující. Po jednání Ústředního krizového štábu to řekl jeho šéf Jan Hamáček (ČSSD). Policie bude podle něj dodržování opatření v ulicích kontrolovat stejně jako doposud. Podle svých slov spoléhá na to, že si lidé uvědomí, že i při návštěvě mohou někoho nakazit. Ústřední krizový štáb se podle něj zabýval tím, jestli by nemohla být umožněna nějaká setkání lidí v menším počtu, zatím to ale možné není. Například bohoslužby tak podle Hamáčka budou muset být odslouženy dálkově. "Je to nepříjemné, ale riziko je stále velké," doplnil Hamáček.