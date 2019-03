Ministr Metnar: Svaz bojovníků za svobodu je zneužíván k politické agitaci

Akce Českého svazu bojovníků (ČSBS) za svobodu jsou zneužívány k politické agitaci a k útokům proti českému spojenectví v NATO. Na jednání sněmovního výboru pro obranu to řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ministerstvo obrany podle něj spolku již letos poslalo pět výtek. Pokud by se situace opakovala, jako mimořádné opatření nevyloučil přerušení spolupráce. Tu již podle něj úřad se spolkem pod vedením Jaroslava Vodičky omezil. Velké vzpomínkové akce chce do budoucna ministerstvo pořádat samo. Metnar zároveň zdůraznil, že ve spolku je mnoho lidí, kteří si pozornost veřejnosti i ministerstva zaslouží, jsou v něm váleční veteráni, odbojáři, partyzáni. Vedení spolku ale označil za kontroverzní.

Metnar poznamenal, že spolek v roce 2015 dostal dotaci 200.000 korun. Nebyl schopen ji ale vyúčtovat, a proto mu v roce následujícím nemohla být žádná dotace poskytnuta. V roce 2017 spolek dostal dotaci 40.000, tu na konci roku vrátil jako nevyužitou. Loni dostal čtyři dotace v celkové výši 280.000 korun, které letos vrátil s tím, že je není schopen vyúčtovat. Poslanci se v diskusi shodli, že je nutné rozlišovat mezi vedením organizace a lidmi, kteří se snaží nést tradice.