Ministr: Lékaři se nemusí bát vysokých sankcí kvůli e-receptu

Lékaři se nemusejí obávat, že by za nevydání elektronického receptu po Novém roce mohli dostat milionové sankce. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) by i větší problémy měl řešit nejprve domluvou a konzultací, uvedl Vojtěch. Ministerstvo chce navíc snížit maximální hrozící sankce ze dvou milionů na 300.000 korun. Vojtěch odmítl, že by mohlo ministerstvo ustoupit od požadavku na povinné vydávání receptů elektronickou formou od ledna 2019.