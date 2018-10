Ministr Kněžínek: Vznik Nejvyšší rady soudnictví není aktuální

Vznik Nejvyšší rady soudnictví​ už řadu let marně očekává Soudcovská unie. Nová instituce by měla reprezentovat celou justici. Podle prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové by Nejvyšší rada soudnictví​ mohla například pomoci předcházet kriminálním excesům soudců. Radou vybrané uchazeče by jmenoval prezident. Nová instituce by podle návrhu Soudcovské unie mohla se soudci také vyvolat kárné řízení. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek za hnutí ANO ale uvedl, že vytvoření nové instituce není aktuální. Šéf resortu se obává toho, aby se do sebe samospráva soudců takzvaně nezakonzervovala.