Ministr Havlíček chce snížit počet kontrol podnikatelů

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) chce snížit počet kontrol podnikatelů. Mělo by být víc společných kontrol živnostenských úřadů a České obchodní inspekce (ČOI), čímž by celkový počet kontrol podnikatelů klesl. Havlíček to řekl na setkání se zástupci živnostenských úřadů. Podnikatelé by podle něj také měli mít od příštího roku možnost společného odvodu za zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu. Cílem je snížit zatížení podnikatelů. Podle Hospodářské komory se snížením četnosti kontrol vyřeší jen polovina problému.

Havlíček uvedl, že ČOI ročně uskuteční 30.000 kontrol a živnostenské úřady 40.000. Zhruba 1000 kontrol je provedeno společně. Ministr uvedl, že nyní v extrémním případě může na jednoho podnikatele přijít za rok kolem 30 kontrol. Hospodářská komora považuje podle jejího mluvčího Miroslava Dira za problém kromě počtu konrol rozdílný výklad zákonů kvůli nejednoznačnému znění. "Faktem je, že ani dozorové orgány dnes nevědí, kolik povinností musí podnikatelé plnit. Když si živnostník vyzvedne živnostenský list, již v tu chvíli musí vůči státu plnit na 780 povinností. Jediným místem, kde se podnikatelé uceleně dozví, které povinnosti mají podle zákonů plnit, je přitom vloni v květnu spuštěný Právní elektronický systém, který vyvinula Hospodářská komora České republiky," uvedl Diro.