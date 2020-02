Ministr: České zákony umožňují kvůli koronaviru uzavřít města

České zákony umožňují uzavřít po případném výskytu nového typu koronaviru města či obce podobně jako v severní Itálii. Spolupracovala by na tom policie nebo armáda, řekl na dotaz ČTK ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nový typ koronaviru si v Itálii vyžádal již čtyři oběti, italská vláda kvůli nemoci uzavřela přístup do měst a obcí, kde se epidemie šíří nejrychleji. Týká se to asi 50.000 lidí. V Česku je zhruba 1000 infekčních lůžek, které by bylo možné využít pro léčení případných nakažených novým koronavirem, řekl Vojtěch.

Kvůli situaci ve čtvrtek v Praze zasedne Ústřední epidemiologická komise. "Situace v Itálii je do značné míry znepokojující," řekl ministr. Podle náměstka ministra Romana Prymuly do Itálie jezdí hodně Čechů lyžovat, proto je situace závažnější, než když byl dosud virus většinou omezený na Čínu. "Budeme se muset připravit i na nějaké krizové situace, pokud by infekce byla zavlečena do České republiky," dodal. Problematické podle něj je, že se ukazuje, že velká část nakažených nemá žádné příznaky. Zřejmě podle něj bude třeba evidovat jedince, kteří v rizikových oblastech Lombardie, ale třeba také Benátek, pobývali. Ministerstvo zahraničních věcí vydalo doporučení do míst nákazy necestovat.