Ministr Brabec: Situace v Česku je kvůli suchu katastrofická

Po mírné zimě je situace v Česku kvůli suchu podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) katastrofická. Řekl to na tiskové konferenci s tím, že do letošního roku vstupuje země v horší kondici než do několika posledních let, které byly následně označené za velmi suché. Kvůli kumulaci srážkového deficitu a zvyšující se teplotě jde o situaci, kterou předchozí generace nezažily. V některých krajích chybí za posledních 6 let víc než roční úhrn srážek. Pomoci mají podle Brabce investice podporující návrat vody do krajiny. Letos na ně chce resort dát až 6 miliard korun. Pomáhá také výstavba vodovodů a nových zdrojů vody v obcích a městech. 100 milionů korun chce ministerstvo investovat do programu Dešťovka v domácnostech i na výstavbu stromů. Podle projektu Intersucho je teď v Česku nedostatek vody v půdě nejhorší za 500 let.