Ministr Brabec podepsal vyhlášku o nové zonaci NP Šumava

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) podepsal vyhlášku o nové zonaci Národního parku Šumava. Uvedl to na twitteru. "Podepsal jsem vyhlášku o nové zonaci Národního parku Šumava. Platit bude od 1. března. Na 15 let, doufám, přinese do parku klid a stabilitu a jasná pravidla pro správu Národního parku Šumava, obce i vlastníky lesů, jak v národním parku pečovat o naši nejcennější přírodu," uvedl ministr. Vyhláška rozděluje šumavský národní park do čtyř sekcí s různým režimem ochrany. Nové rozdělení nahradí současné členění, která má tři zóny. Přírodní zóna vznikne na 27,7 procenta plochy a ponechá se pouze přírodním procesům. Zóna přírodě blízká počítá s minimálním zásahem lidí a zabere 24,6 procenta. Poté je zóna soustředěné péče s více než 46 procenty, nejmenší území je vyčleněno pro takzvanou kulturní krajinu. Bude se rozkládat na 1,2 procenta území parku a nacházejí se v ní hlavně zastavěné a zastavitelné lokality.

Už 1. ledna nabyly účinnosti dvě vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody národních parků České Švýcarsko a Podyjí. Na podzim by pak mohla podle dřívějších informací ministerstva začít platit nová zonace Krkonošského národního parku.