Ministerstvo životního prostředí zatím odsouhlasilo 10 z 31 lokalit pro stavbu přehrad

Ministerstvo životního prostředí zatím odsouhlasilo deset nových chráněných lokalit pro možnou budoucí výstavbu vodních nádrží. Informovalo o tom v tiskové zprávě. Ministerstvo zemědělství chce hájit 31 území. Nejvíce - sedm - je jich v Kraji Vysočina, některé nádrže ve Zlínském kraji by měly mít i více než 200 hektarů. Celkem by nová místa zadržela 273 milionů metrů krychlových vody, což je zhruba třetina vodní nádrže Orlík. Ministerstva o lokalitách jednala ve středu. Dohodla se, že resort životního prostředí se ke všem místům na seznamu vyjádří do konce června. U některých navržených míst by podle Brabce vybudování přehrad či vodních nádrží v navržené podobě vedlo k nevratným škodám. Proto se ministr chystá některá z nich navštívit a přímo jednat se zástupci obcí, ochranáři i vodohospodářskými odborníky. "Takovou lokalitou je třeba Holštejn u Moravského krasu, kde by vybudování přehradní nádrže zničilo zcela unikátní krasové jeskyně," doplnil ministr. Většina nádrží by byla podle ministerstva zemědělství vodárenských, je tedy pravděpodobné, že by měly v případě stavby kolem sebe ochranná pásma vodních zdrojů. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) dříve upozornil na to, že i pokud se seznam lokalit rozšíří, trvá v nejlepším případě pět až sedm let, než se dodělají průzkumy a dopadové studie. Příprava a výstavba trvá mezi 15 a 20 lety.