Ministerstvo zemědělství zvažuje kvůli moru kontroly vepřového ze zemí s nákazou

Ministerstvo zemědělství uvažuje o kontrolách všeho vepřového masa dovezeného z některých zemí Evropské unie. Nařízení by platilo pro státy, kde se vyskytuje africký mor prasat. Jsou to hlavně Polsko a Belgie. Povinnost by se nevztahovala na tepelně upravené produkty, protože teplo virus zabíjí. Nařízení by podle Státní veterinární správy mohlo platit prakticky od začátku října. Největším dovozcem vepřového do Česka jsou Německo a Španělsko. V těchto zemích ale ohniska viru nebyla nalezena.

Ministerstvo chce taky zmírnit opatření proti africkému moru na Zlínsku. Od posledního nálezu nakaženého divočáka v Česku totiž v říjnu uplyne půl roku. To je doba, po kterou virus přežívá.