Ministerstvo zemědělství poslalo odpověď na audit komise do Bruselu

Ministerstvo zemědělství v pondělí odeslalo odpověď na zemědělský audit Evropské komise k možnému střetu zájmů premiére Andreje Babiše z hnutí ANO. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Podle návrhu auditní zprávy je Babiš kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů a má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert. Obsah odpovědi zaslané do Bruselu Toman nechtěl komentovat.

Na konci května a na začátku června dorazily do Česka dvě předběžné auditní zprávy EK, které se týkají Babišova možného střetu zájmů. V první z nich komise dospěla k závěru, že Babiš má dal vliv na společnost Agrofert a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Odpověď na ni předali zástupci ministerstva pro místní rozvoj na konci srpna stálému zastoupení ČR v Bruselu. Obsah druhé, která se týkala zemědělských dotací, není známý. Kvůli ní ale tehdy Státní zemědělský intervenční fond uvedl, že nebude Agrofertu proplácet dotace od února 2017, kdy Babiš firmu do vložil svěřenských fondů. Holding už dříve uvedl, že oba návrhy auditů EK vnímá jako pochybné a neprofesionální.