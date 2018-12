Ministerstvo zemědělství chce chce v investičním plánu peníze na vodovody

Ministerstvo zemědělství navrhlo do národního investičního plánu 26 projektů za 48,6 miliardy korun. Jedním z největších je podpora výstavby vodovodů za 29 miliard korun,. Dalším velkým projektem je program prevence před povodněmi na období do roku 2025, kde úřad počítá s 5,5 miliardami korun. Za ně by se měly budovat například liniové stavby a poldry. Ministerstvo chce také 1,9 miliardy korun na stavbu vodního díla Heřminovy na řece Opavě. Nádrž má obec částečně zatopit. O její výstavbě se mluví desítky let. Aktuální se znovu stala po katastrofálních povodních na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. Zahájení stavby se stále odkládá. Do loňska se podařilo majetkově vypořádat 98 procent pozemků. U dalších připadá v úvahu vyvlastnění.