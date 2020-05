Ministerstvo zdravotnictví připraví kvůli koronaviru zákon s dočasnou platností

Ministerstvo zdravotnictví připraví zákon pro boj s koronavirem, který bude mít dočasnou účinnost. Na twitteru to uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO). Mimořádná opatření bude schvalovat vláda. Kabinet tak nadále hledá způsob, jakým zajistit platnost opatření i po konci nouzového stavu, který Sněmovna schválila do 17. května. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) večer v České televizi (ČT) řekl, že dočasný zákon by byl lepší cesta než posílit pravomoci jednoho ministerstva bez kontroly.

Pokud by se nepodařilo najít legislativní řešení, existují podle Hamáčka dvě varianty postupu po ukončení stavu nouze. Vláda by mohla požádat Sněmovnu o jeho prodloužení o dalších sedm dní. Alternativou je, že by epidemiologové řekli, že je možné velká opatření uvolnit už po 17. květnu, poté by nebylo nutné legislativu prosazovat nebo prodlužovat nouzový stav. V pondělí vláda přerušila projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která by ministerstvu zdravotnictví dala například možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů nebo regulovat hromadné akce. Ministerstvo vnitra následně mělo do čtvrtka připravit návrh dalšího postupu formou novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Hamáček ČT řekl, že není možné novelu uspěchat. Krizové zákonodárství je podle něj zaměřeno na jiný typ pohromy, než je pandemie. Cílem je připravit komplexní změnu, která by v rámci ústavního zákona umožnila zavést další typ nouzového stavu.