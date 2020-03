Ministerstvo zdravotnictví pošle do nemocnic respirátory z ČVUT

České vysoké učení technické (ČVUT) zahajuje spolupráci s ministerstvem zdravotnictví ohledně dodávky nových respirátorů nejvyšší třídy do fakultních nemocnic. ČVUT to uvedlo v tiskové zprávě v reakci na sdělení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), že od příštího týdne může začít vyrábět až 10.000 kusů respirátorů nejvyšší třídy denně. Půjdou do fakultních nemocnic, uvedl Vojtěch na twitteru. ČVUT vyrábí respirátory pomocí 3D technologie. Zatím jich vzniká menší množství, výzkumníci však připravují i postup pro budoucí hromadnou výrobu respirátorů.

"Odborníci z ČVUT vyvinuli respirátor na 3D tiskárně. Speciální filtr vydrží asi týden. Je to ještě vyšší ochrana než FFP3. Domluvili jsme se, že je začnou dodávat do fakultních nemocnic. Teď už jen ladíme detaily," uvedl ministr. Respirátory třídy FFP3 mají podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) používat lékaři při péči o nakažené novým typem koronaviru, ale třeba také zubní lékaři. Těm ale chybí.