Ministerstvo zdravotnictví navrhuje omezit ve všech médiích reklamu na alkohol. Hlavním důvodem je podle úřadu vysoká spotřeba alkoholu v Česku, a to i mezi nezletilými. Rezort například navrhuje, aby nově v reklamách nemohli vystupovat lidé. Chce taky omezit čas vysílání reklam na dobu od 10. hodiny večer do 6. hodiny ranní. Návrh by se dotkl všech druhů alkoholu včetně piva a vína. Už teď má ale mnoho odpůrců. Proti jsou výrobci alkoholu nebo třeba Asociace komunikačních agentur.