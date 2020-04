Ministerstvo zdravotnictví chce dát velkým nemocnicím 7,7 miliardy na oddlužení

Šest velkých nemocnic by mohlo dostat miliardový příspěvek od ministerstva zdravotnictví. Celkem by resort mohl poskytnout 7, 7 miliardy korun. Peníze by měly nemocnicím pomoct překonat kritickou ekonomickou situaci. Návrh musí schválit vláda. Oddlužení formou jednorázového příspěvku na provoz by se mělo podle návrhu týkat Všeobecné fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice na Bulovce, Thomayerovy nemocnice, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnice Brno. Nemocnice peníze použijí na úhradu závazků po splatnosti.