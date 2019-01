Ministerstvo zaslalo EK podklady k auditu vyplácení dotací Agrofertu

Ministerstvo zemědělství zaslalo Evropské komisi podklady k prověření plateb evropských dotací společnosti Agrofert. Jde například o popis přípravy pravidel a vyhlašování výzev Programu rozvoje venkova, seznam dotací poskytnutých podnikům ze skupiny Agrofert nebo údaje o kontrolách těchto dotací. Na dotaz ČTK to uvedlo ministerstvo. Auditní mise z EK do ČR dorazí v polovině ledna. Důvodem pro audit je podezření evropských úřadů, že premiér Andrej Babiš (ANO), který Agrofert v roce 2017 převedl do svěřenských fondů, může být kvůli dotacím pro holding ve střetu zájmů.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od loňského 2. srpna, odkdy platí nové nařízení EU ohledně střetu zájmů, neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt z evropského Programu rozvoje venkova (PRV). Ostatním zemědělcům se dotace standardně vyplácejí. Od srpna však fond stále proplácí Agrofertu dotace na starší projekty nebo na přímé platby. Audit bude fond kontrolovat mezi 14. a 18. lednem. Hlavní důraz bude klást na prověřování střetu zájmů. Agrofert trvá na tom, že na jeho straně je vše podle českého i evropského práva.