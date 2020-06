Ministerstvo zahraničí zveřejnilo interaktivní mapu s informacemi pro cestování

Ministerstvo zahraničí zveřejnilo na svých stránkách interaktivní Mapu cestovatele, která informuje o podmínkách pro vstup do jednotlivých zemí světa a pro návrat z nich. Mapa se bude průběžně aktualizovat podle vývoje pandemie koronaviru. Už nyní jsou v mapě obsaženy informace o tom, jak se u některých států změní podmínky návratu českých občanů od 15. června, kdy Česko začne uplatňovat takzvaný semafor podle míry rizika nákazy v jednotlivých státech. Mapa je připravena pro informace o cestách do celého světa, zatím ale obsahuje podrobnější údaje pouze o evropských zemích. U každého státu je uvedeno, jak vysoké je riziko infekce koronavirem, stejně jako omezení pro vstup do země nebo při návratu z ní. Mapa umožňuje i přímý přechod na stránky českých zastupitelských úřadů v jednotlivých zemích, které obsahují podrobné informace. U evropských zemí je také zpravidla uvedeno, jak se změní podmínky pro cestování po 15. červnu. K tomuto datu chce většina zemí Evropské unie otevřít své vnitřní hranice, jak se minulý týden dohodli unijní ministři vnitra.

Česká vláda na počátku června schválila takzvaný semafor, kdy barevně odlišuje míru rizika nákazy v jednotlivých evropských zemích a podle toho upravuje i pravidla platná pro vstup do Česka z těchto zemí.

Minulý týden Česko otevřelo své hranice vůči Slovensku, Rakousku, Maďarsku a Německu. První tři země přijaly stejná opatření i vůči Česku. Německo vyžaduje od přijíždějících Čechů, aby prokázali nutný důvod pro vstup do země. Berlín už dal najevo, že by opatření vůči Česku mohl zrušit k 15. červnu.