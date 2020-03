Ministerstvo zahraničí spouští bezhotovostní platby na ambasádách

Ministerstvo zahraničních věcí spouští v těchto dnech pilotní projekt bezhotovostních plateb na zastupitelských úřadech v zahraničí. V následujících měsících tak už budou moci občané v Londýně a v Sydney hradit například nové cestovní doklady nebo vízové poplatky pomocí svých platebních karet. Tato možnost by se v průběhu roku 2020 měla rozšířit až na čtyři desítky ambasád a konzulátů. „S nadsázkou říkáme, že to je malý krok pro lidstvo, ale velký krok pro MZV. Může se to zdát v roce 2020 jako samozřejmost, ale při využívání platebních terminálů na našich ambasádách je třeba si uvědomit, že co stát, to jiné zákony a také jiné technické požadavky. S tím vším jsme se museli popasovat a já jsem rád, že jsme to nakonec zvládli. Jsme tak v procesu digitalizace státní správy zase o krok dál,“ komentoval přípravy, které trvaly několik měsíců, ministr zahraničí Tomáš Petříček. Projekt bude v tuto chvíli sloužit mimo jiné ke sběru dat, podle kterého MZV v budoucnu nastaví rozšíření sítě bezhotovostních plateb na další úřady. „Ne všude se tato možnost vyplatí. Máme úřady, kde se množství plateb pohybuje za celý rok pouze v několika málo desítkách. Nicméně už teď víme o zájmu především těch nejvytíženějších úřadů," doplnil ředitel konzulárního odboru Pavel Pitel.