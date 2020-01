Ministerstvo zahraničí radí kvůli viru jezdit do Číny jen nezbytně nutných případech

České ministerstvo zahraničí doporučilo kvůli koronaviru cestovat do Číny jen v nezbytně nutných případech. Na webu rovněž upozornilo na možné problémy v letecké dopravě při vnitrostátních i mezinárodních letech. Českým občanům, kteří jsou nyní v Číně a zamýšlejí odcestovat, ministerstvo radí zvážit odjezd ze země v co nejkratší době. Ti, co tam pobývají, by měli dodržovat zvýšenou hygienu a vyhnout se místům s velkou koncentrací osob.

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto odložila kvůli koronaviru všechny služební cesty svých zaměstnanců do Číny. Evakuaci zaměstnanců, kteří v Číně působí dlouhodobě, firma zatím neplánuje, řekl ČTK vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. Čína je pro Škodu Auto největším světovým trhem, má zde i své továrny.

Češi začali kvůli šíření koronaviru měnit své plány na cesty do Číny. Většina z nich zatím cestu neruší, spíše volí odlet v pozdějším termínu. Zájem o nové letenky je ovšem v posledních dnech mizivý. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci letenek. Letecké spoje i přes šíření koronaviru fungují beze změn. Řada dopravců a prodejců letenek však od minulého týdne začala bezplatně nabízet možnost storna nebo změny rezervace u letenek do Číny. Týká se to i přímých linek z Česka.

Negativní výsledek ukázaly testy 20 vzorků, které dosud Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu (SZÚ) testovala kvůli podezření na nákazu koronavirem. Na výsledky dalších čtyř se čeká, sdělila na dotaz ČTK Renata Povolná z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. V Česku se prověřovala podezření u několika Čechů, kteří se nedávno vrátili z Číny, a několika zahraničních turistů, většinou Číňanů.